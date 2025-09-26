Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Федерация бокса Украины официально присоединилась к организации World Boxing.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко будет баллотироваться на пост президента World Boxing.

Действующий глава организации Борис ван дер Ворст не будет выдвигаться на второй срок. За пост будут бороться Кличко, президент НОК Казахстана, бывший чемпион мира Геннадий Головкин и президент Федерации бокса Греции Харис Мариолис.

Выборы состоятся в ноябре, окончательный список кандидатов будет опубликован за 30 дней до голосования.

sport.ua