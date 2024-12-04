Умер мексиканский боксер, который был чемпионом мира в суперлегком весе

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На 47-м году жизни скончался мексиканский боксер и чемпион мира в суперлегком весе Израэль Васкес. В начале ноября 2024 года Васкесу поставили диагноз – саркома 4-й стадии.

Свою профессиональную карьеру начал в 1995 году в 17 лет. Первые девять поединков Васкес выиграл, но потом потерпел болезненное поражение нокаутом. Первое поражение в карьере не заставило молодого бойца остановиться. Впоследствии он одержал еще 10 побед, и его ждал первый серьезный бой.

Соперником Васкеса был мощный Оскар Лариос, который к тому времени провел 20 боев и все выиграл. Израэль Васкес тот бой проиграл по решению судей.

В 2004 году Васкес победил Хорхе Элисера Хулио и получил возможность драться за титул чемпиона мира по версии IBF во втором легчайшем весе. Его соперником был Хосе Луис Вальбуэна, которого Васкес победил.

В общем Васкес владел поясами IBF с 2004 по 2006 годы и WBC с 2005 по 2008 годы.

22 мая 2010 года Васкес проводил бой в полулегком весе с мексиканским боксером Рафаэлем Маркесом. Это был четвертый бой между этими боксерами. Васкес тот бой проиграл разгромно в третьем раунде.

Но поражение отошло на второй план, ведь травмы, которые получил Израэль Васкес, начали его преследовать. Он был вынужден завершить карьеру, а через шесть лет у него начались проблемы с глазом, который в конце концов пришлось удалить.

В 2019 году Васкесу диагностировали болезнь – системную склеродермию, которая поражала сосуды и внутренние органы спортсмена. Недавно у него обнаружили онкологическое заболевание, которое, к сожалению, стало смертельным ударом.

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sport.ua