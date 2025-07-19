Стало известно, есть ли опция реванша в контракте Усика и Дюбуа

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Промоутер Даниеля Дюбуа Фрэнк Уоррен признал, что у Александра Усика в контракте на бой есть опция реванша (и третьего боя) в случае поражения.

А вот у британца в случае поражения такой опции уже нет.

«Все зависит от того, чем закончится бой. Усик имеет в контракте пункт про реванш в случае поражения. Он может воспользоваться или не воспользоваться своим правом», – сказал Уоррен.

Усик уже побеждал Дюбуа нокаутом.

Бой за все титулы супертяжелого веса состоится 19 июля на лондонском стадионе Уэмбли.

Александр Усик – Даниель Дюбуа 2. Прогноз и анонс на бой

sport.ua