«Страшно». Промоутер Усика потроллил Фьюри в соцсетях, вспомнив рассечение

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк

Александр Красюк, промоутер известного украинского боксера Александра Усика, прокомментировал недавнюю публикацию британца Тайсона Фьюри в Instagram:

«Страшно. Счастлив, что у тебя был хороший тренировочный лагерь. Благослови Господь».

Скорее всего, упоминание о тренировочном лагере было неким троллингом в адрес Фьюри из-за ситуации с рассечением накануне поединка, которая произошла в феврале 2024 года, из-за чего бой пришлось перенести.

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В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua