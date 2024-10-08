«Я отдам это ему...» Фьюри приготовил Усику сюрприз, если проиграет реванш

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира британец Тайсон Фьюри рассказал, что готов сделать, если проиграет реванш украинцу Александру Усику в декабре. Тайсон уступит место Александру на обложке известной боксерской игры «Undisputed».

«Я скажу вам, что я собираюсь сделать. Если я не выиграю этот реванш, я откажусь от обложки и отдам ее Александру. Вот что я сделаю с обложкой. Я откажусь от своего права быть на обложке и отдам это право Александру «Великому». Но если я сделаю то, о чем думаю, то оставлю обложку себе. Если я не побью его в бою-реванше, то я не заслуживаю быть на этой обложке. А он заслуживает», – сказал Фьюри.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua