ВИДЕО. Британские боксеры встретились накануне боя на стадионе Тоттенхэма

by

Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Юбенк

26 апреля на футбольном стадионе Tottenham Hotspur Stadium в английском Лондоне состоится масштабный вечер бокса от журнала The Ring. Предстоящее шоу получило название Fatal Fury: City of The Wolves.

Главным событием станет бой в среднем весе (до 72,6 кг) – на ринге встретятся британец Крис Юбенк (34–3, 25 КО) и его соотечественник Конор Бенн (23–0, 14 КО).

Накануне состоялась традиционная дуэль взглядов – соперников не пустили близко друг другу из-за постоянных скандалов. Юбенк и Бенн неоднократно обменивались угрозами накануне поединка, а на одной из пресс-конференций Крис разбил о лицо оппонента куриные яйца.

«Он непроверенный. Никто не знает, на что он способен. Бенн не умеет проигрывать, он не знает, что это такое. Ему будет сложно», – заявил Юбенк.

«Мне без разницы, что он говорит или думает. Я выйду на ринг и нанесу один точный удар ему в голову. После этого все закончится», – пригрозил в ответ Бенн.

ВИДЕО. Дуэль взглядов Криса Юбенка и Конора Бенна

sport.ua