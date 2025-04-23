В интервью RacingNews365 бывший гонщик Формулы 1 Гидо ван дер Гарде комментировал результаты Льюиса Хэмилтона после перехода в Ferrari…

Гидо ван дер Гарде: «Льюису пока не хватает уверенности. Он пришел в Формулу 1 молодым и рьяным, на равных боролся с Фернандо Алонсо, а позже имел преимущество в борьбе с Робергом, которого обыгрывал ещё в картинге. Но времена изменились, как и гонщики, с которыми соревнуется Хэмилтон, за исключением Алонсо, который по-прежнему силен в свои 43 года.

Сейчас Льюису противостоят гонщики другого поколения. Он получил удар, когда не смог завоевать восьмой титул, затем у него несколько лет не было конкурентоспособной машины, хотя в прошлом году он несколько раз добивался хороших результатов, например, в Сильверстоуне. Но, как я уже сказал, его соперники – гонщики молодого поколения, которые знают современные машины лучше, чем Хэмилтон. Думаю, на данный момент это проблема, от которой он не может избавиться.

Думаю, если бы мы вернулись к машинам пяти-шестилетней давности, Льюис был бы лучшим. Но с новым поколением машин ему приходится больше бороться. Стиль пилотирования не поменять за одну ночь. Вы можете пробовать что-то одно и другое, потом всё равно возвращаетесь к своей базе. Но если он сможет адаптироваться к современным машинам, то вернётся в игру. Конечно, он по-прежнему очень быстр».

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