Шестеркин отклонил предложение «Рейнджерс» о 8-летнем контракте на 88 миллионов долларов

Игорь Шестеркин. Фото Global Look Press

Российский вратарь Игорь Шестеркин отклонил предложение «Рейнджерс» по новому соглашению, сообщает журналист Кевин Уикс.

По информации источника, 28-летнему россиянину предлагали восьмилетний контракт на сумму 88 миллионов долларов — в среднем за сезон он получал бы по 11 миллионов долларов. Отмечается, что это сделало бы Шестеркина самым высокооплачиваемым голкипером в НХЛ. Ранее рекордную среднюю зарплату за сезон среди вратарей имел Кэри Прайс из «Монреаля» (10,5 миллиона долларов).

Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

В сезоне-2023/24 россиянин провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отражая 91,3% бросков по своим воротам. В плей-офф на его счету было 16 игр, а процент сейвов составил 92,7.

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