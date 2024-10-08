В Pirelli готовят новый состав шин С6 для 2025 года

В следующем сезоне компания Pirelli планирует расширить линейку составов шин для команд Формулы 1.

Помимо стандартных составов С1, С2, С3, С4 и С5 в новом сезоне будет доступен новый сверхмягкий состав С6. Новинка создаётся с прицелом на городские трассы, которых в последнее время всё больше в календаре Формулы 1.

Кроме работы над новым составом, инженеры Pirelli доработали конструкцию и составы шин 2025 года, чтобы обеспечить большую безопасность и зрелищность. Срок омологации конструкции шин для сезона 2025 года истёк ещё первого сентября, но работа над резиновой смесью продолжается на тестах. Окончательные варианты шин для следующего года команды получат на тестах в Абу-Даби после финальной гонки сезона.

Однако во второй тренировке Гран При Мехико все команды получат в своё распоряжении прототипы мягких составов С4 и С5. Ради тестов новой резины продолжительность сессии будет увеличена с 60 до 90 минут. Ожидается, что итальянские шинники привезут и несколько комплектов С6, поэтому команды уже в этом месяце смогут составить первое впечатление о новинке.

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