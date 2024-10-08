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Футбол

Центрбек Аталанты получил повреждение и выбыл на несколько недель

Футболист сегодня, 8 октября, прошел медицинское обследование

Центрбек Аталанты получил повреждение и выбыл на несколько недель

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Центральный защитник "Аталанты" Одилон Коссуну, выступающий за клуб на правах аренды из "Байера", получил повреждение мышц бедра и выбыл из строя минимум на три недели.

    Как сообщает Sky Sport Italia, игрок травмировался во время матча против "Болоньи" (1:1). Медицинские обследования подтвердили растяжение мышц правого бицепса бедра первой степени.

    Одилон в текущем сезоне сыграл 3 матча – 236 минут.

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