Надо все обдумать. Чжилей назвал бой, который закончит карьеру Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Чжилей

Звездный китайский супертяж Чжан Чжилей назвал бой, который может завершить карьеру для бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа. Чжан не советует ЭйДжею проводить реванш с Даниэлем Дюбуа.

«Для Энтони Джошуа не очень хорошо снова драться с Даниэлем Дюбуа. Реванш с Даниэлем может закончить его карьеру. Ему надо хорошо обдумать, стоит ли проводить этот бой. Энтони должен принять это решение», – сказал Чжилей.

Отметим, что Дюбуа трижды отправлял Джошуа в нокдаун, а в пятом раунде брутально его нокаутировал.

sport.ua