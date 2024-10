by

Кучеров — лучший из россиян в рейтинге игроков перед сезоном НХЛ

Александр Овечкин, Никита Кучеров, Игорь Шестеркин. Яркие нападающие и классные вратари — среди лучших хоккеистов.

НХЛ входит в новый сезон, его интриги в том числе связаны с главными звездами лиги. Подходящее время для обновления рейтингов лучших хоккеистов «здесь и сейчас». Топ-50 от «СЭ» вышел на прошлой неделе. В Северной Америке свои версии назвали основные телесети и ведущие порталы: NHL Network, Sportsnet, TSN выбрали по 50 игроков, theScore собрал топ-100, сотня от ESPN появляется позже, а в проекте The Athletic список вырос до 150 хоккеистов и впервые включил вратарей.

Двое русских в топ-10, Макдэвид — снова первый, Овечкин — уже 38-й. Новый рейтинг 50 лучших хоккеистов НХЛ

Первое место во всех рейтингах несколько лет подряд безальтернативно занимает Коннор Макдэвид. Капитан «Эдмонтона» к очередной результативной регулярке добавил долгожданную заявку на чемпионство — «Ойлерз» были в одной победе от Кубка Стэнли и пережили огромное разочарование. Дальше в топ-10 возможны обмены позициями, но среди лучших из лучших неизменно есть Нэйтан Маккиннон, Остон Мэттьюс, Кэйл Макар, Леон Драйзайтль и Никита Кучеров.

Из всех россиян в североамериканские топ-50 этой осенью стабильно попадают по три крайних форварда и вратаря. У наших в новых рейтингах меньше игроков и звездных имен в сравнении с предыдущими сезонами.

Никита Кучеров. Лидер «Тампы» — лучший из россиян и всех крайних форвардов НХЛ. Волшебник на льду и очень трудолюбивый спортсмен восхищает партнеров и соперников, здорово просчитывает игру и завораживает неожиданными передачами и бросками. В прошедшем сезоне Кучеров во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром лиги и переписал свой рекорд пятилетней давности — 144 (44+100) очка. За это время Никита закрепился в статусе одного из самых результативных и опаснейших игроков. В коллекции 31-летнего нападающего — два Кубка Стэнли и еще два финала, «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд», два «Арт Росс Трофи» за 11 сезонов в «Лайтнинг». 86-й номер вполне мог получить больше признания от североамериканских медиа, но не все оценивают исключительно его хоккей — а россиянин оригинально относится к общению с прессой и прочим активностям вроде конкурсов Матча звезд.

«Это особенный момент». Кучеров вошел в историю с 100 передачами и привел Гретцки в восторг

Артемий Панарин. Форвард «Рейнджерс» — самый результативный и высокооплачиваемый игрок клуба. Один из ярких и техничных российских хоккеистов, который волшебно обращается с шайбой и способен управлять игрой своего звена с фланга. Панарин наконец-то перешагнул отметку в 100 баллов за регулярный чемпионат и сделал это эффектно — 120 (49+71) очков с победой команды в лиге. Проведя пять из девяти североамериканских сезонов на «Мэдисон-сквер-гарден», нападающий дважды добирался до финала Восточной конференции. Главным вопросом в оценке выступления Артемия остается плей-офф: по продуктивности десятого номера в ключевые моменты серий сохранялись сомнения. В сезон перед своим 33-летием россиянин с клубом-претендентом снова входит с серьезными надеждами. От первой звезды нападения Нью-Йорка ждут феерии в регулярке и значительного вклада в кубковый поход.

«Невероятный игрок». Панарин впервые дошел до сотни

Кирилл Капризов. Лидер «Миннесоты» — системообразующий игрок клуба, его мастерство и результативность поднимают «Уайлд» в число команд зоны плей-офф. Капризов ворвался в НХЛ с высоким уровнем готовности и четыре года переписывал различные достижения франшизы. Кирилл вышел за сотню в первом полноценном регулярном чемпионате — 108 (47+61) очков, в двух следующих сезонах помешали травмы. Может создаваться впечатление, что 27-летний нападающий делает все сам. 97-й номер на контрасте с другими яркими крайними форвардами сочетает атакующую мощь с умением отработать в защите, забрать шайбу и создать опасность чужим воротам. Его пятилетний контракт вступает в предпоследний год, в прессе возникла тема возможной смены клуба ради кубковых достижений, а в Миннесоте говорят о готовности выписать российской звезде наиболее солидные сумму и срок соглашения.

Капризов: итоги сезона «Миннесоты», весна без плей-офф, шанс на чемпионство

Игорь Шестеркин. Вратарь «Рейнджерс» три года назад вышел на невероятный уровень игры с экстраординарной статистикой, взял приз «Везина Трофи» и был в топ-3 номинантов «Харт Трофи». В двух следующих сезонах Шестеркин спустился ближе к земным показателям и оставался одним из лучших в своем амплуа. В прошлом регулярном чемпионате Игорь переключился после тяжелой половины и помог ньюйоркцам вернуться в финал конференции. 28-летний россиянин вступает в заключительный год своего контракта. Клуб может сделать его самым высокооплачиваемым голкипером в истории — выше планки в 10,5 миллиона долларов от Кэри Прайса, а заодно соотечественников Андрея Василевского и Ильи Сорокина. Серьезное подтверждение статуса и дополнительное давление на звезду «Мэдисон-сквер-гарден», где зрители трогательно скандируют «Игорь! Игорь!» после спасений 31-го номера.

«Отдали все, но можно было сыграть лучше»: Шестеркин и Панарин после вылета из Кубка Стэнли

Сергей Бобровский. Вратарь «Флориды» наконец-то завоевал Кубок Стэнли. Россиянин дошел до главного трофея после 14 лет в НХЛ со взлетами и спадами, двумя призами «Везина Трофи» в «Коламбусе» и сомнениями в его уровне при большом контракте во «Флориде». Бобровский с партнерами вернулся в финал и принес «Пантерз» первое чемпионство. Год назад 72-й номер удержал команду в плей-офф и довел до главной серии, в этом — стал претендентом на приз самому ценному игроку вместе с Александром Барковым и Мэттью Ткачаком. Они расправились с соперниками по конференции и выстояли против пытавшегося спастись «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. 36-летний хоккеист демонстрирует игру высочайшего уровня с прошлой весны. Возрастной спад кажется неизбежным для любого, но здесь и сейчас Сергей — снова один из лучших голкиперов лиги и важный фактор успеха флоридцев.

«Звучит хорошо». Бобровский, Куликов и Тарасенко завоевали Кубок Стэнли с «Флоридой»

Андрей Василевский. Вратарь «Тампы» несколько лет доминировал среди игроков своего амплуа. Василевский лидирует в лиге по числу побед в регулярном чемпионате за последние девять сезонов и провел без замен три плей-офф подряд — с двумя Кубками Стэнли и третьим выходом в финал. До первого чемпионства он взял приз «Везина Трофи» (и после 2019-го мог рассчитывать еще на несколько таких наград), через два года забрал «Конн Смайт Трофи». Прошлый сезон Андрей начал позже из-за операции на спине, затем непривычно долго играл с перепадами. 30-летний россиянин в лучшей форме остается топ-голкипером уровня Зала славы, которого большинство хоккеистов хотят видеть в воротах своей команды в решающем матче. Конкуренция при выборе лучшего из лучших обострилась — 88-й номер «Лайтнинг» точно входит в число избранных, а его место в истории по-прежнему обсуждается.

«Может, теперь мы платим за успех». Василевский, Сергачев и Кучеров о сезоне «Тампы»

Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» идет за рекордом Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах, его статус лучшего снайпера всех времен не обсуждается уже несколько лет. После 39-летия Ови продолжает гонку в 42 шайбах от вершины. «Кэпиталз» остаются в претендентах на плей-офф с учетом продвижения главного лица в истории клуба. Русская Машина (почти никогда не ломается) по-прежнему угрожает всем вратарям лиги фирменным броском и много играет в большинстве. Великая восьмерка использует другие способы забивать после затяжного спада и антирекордной засухи на старте прошлого сезона. При этом суперзвездный форвард впервые выпал из всех североамериканских топ-50 следом за другой легендой НХЛ — Евгением Малкиным. Два лучших российских хоккеиста своего поколения теперь чаще встречаются в рейтингах наиболее выдающихся игроков этого века за 25 лет после завершения эры Гретцки.

Пять классов для топ-150

Издание The Athletic в сентябрьском рейтинге снова увеличило число лучших игроков НХЛ на данный момент. Без указания конкретных мест 150 хоккеистов разделены на категории — их стало пять вместо четырех в предыдущих сезонах, внутри каждой выделяются еще три группы. Если ранее в список включали только форвардов и защитников, теперь в нем появились вратари.

Первая категория — топ-10 всей лиги, наиболее ценные игроки. Это главные претенденты на призы и первые звезды команды-фаворита, лучшие из лучших в любом клубе НХЛ. Правда, число таких хоккеистов не ограничилось десятью, их оказалось на два больше. Тремя избранными среди MVP названы Коннор Макдэвид, Нэйтан Маккиннон и Остон Мэттьюс. Никита Кучеров стал единственным из россиян в элитной группе и вошел в следующую четверку с Александром Барковым, Леоном Драйзайтлем и Кэйлом Макаром.

Вторая категория — топ-30, лица франшизы. Это лучшие хоккеисты команды-претендента или вторая звезда клуба чемпионского уровня, безоговорочные игроки элиты. Первым здесь идет капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, из россиян к ним отнесены Кирилл Капризов, Артемий Панарин, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин. Шестеркин назван первым среди вратарей, его друг и сосед из Нью-Йорка — среди тех голкиперов, кто по тем или иным причинам в прошлом сезоне сыграл ниже своего высокого уровня.

Третья категория — топ-60, игрок Матча звезд. Это те, кто не является лучшим хоккеистом команды-претендента, но исполняет важную роль в чемпионском составе, ключевые нападающие первого звена, ведущий защитник или вратарь уровня топ-5. Из россиян к таким отнесен только Андрей Василевский.

Четвертая категория — топ-100, звездный игрок. Это те, кто является важной частью команды-претендента или чемпионского состава, нападающие первого звена, защитник первой пары или вратарь из топ-10. Из россиян такими названы Андрей Свечников и Павел Бучневич.

Пятая категория — топ-150, стержневой игрок. Это те, кто оказывает мощную поддержку составу команды-претендента или чемпионскому костяку, но может не являться его неотъемлемой частью, нападающие со средним уровнем ниже первого звена, второй защитник ведущей пары или основной вратарь. Из россиян к таким отнесены Сергей Бобровский, Михаил Сергачев, Евгений Малкин и Александр Овечкин.

«К сожалению, не могу остановить время». Овечкин говорит о великой гонке за рекордом Гретцки

Для капитана «Вашингтона» авторы The Athletic оговорились: место Ови в рейтинге снова стало предметом отдельной дискуссии, на этот раз было сложно найти голоса за включение звезды в список. Прорыв снайпера во второй части регулярного чемпионата с выходом в плей-офф (23 гола в 36 играх в темпе на 50 шайб за сезон) вроде бы должен оставить его в числе лучших, но мало кто счел это заслуженным. Эксперты выделяют у него (и «Кэпс») проблему из двух составляющих. Первая: он либо не заинтересован, либо не способен делать ничего, кроме погони за рекордом по голам. Вторая: его умение бросать шайбу стабильно и эффективно заметно пострадало. Вывод журналистов издания из структуры The New York Times: Ови включили из уважения и с учетом его способности совершить последний рывок в качестве элитного снайпера.

Сезон НХЛ может изменить эти оценки. При любых раскладах, предположениях и выводах рейтингов главным остается сама игра.

Источник