Исторический результат на Уимблдоне: Солана Сиэрра – первая “лаки-лузер”, которая добралась до четвертого раунда турнира

От неудачи в квалификации до четвертого раунда Уимблдона: как аргентинская теннисистка попала в историю соревнований



На нынешнем Уимблдоне имя Соланы Сиэрры стало неожиданностью для теннисного мира. 21-летняя аргентинка, которая приехала в Лондон без особых надежд, в итоге вошла в историю как первая “лаки-лузер”, которая сумела пробиться как минимум в четвертый раунд Уимблдона.

После поражения в последнем раунде квалификации Сиэрра уже не планировала оставаться в городе – ее жилье было забронировано лишь до завершения отборочных матчей. Однако благодаря снятию одной из участниц основной сетки аргентинка попала в турнир как “лаки-лузер”. О выходе на корт она узнала всего за 15 минут до начала матча.

“Я только успела переодеться и пять минут поговорить с командой. Это было настолько быстро, что, видимо, это мне и помогло – не было времени на сомнения”, – отметила теннисистка.

С каждым выигранным матчем росло не только количество болельщиков, которые поддерживали Сиэрру на трибунах, но и потребность в новом жилье – ей постоянно приходилось менять свои апартаменты и бронировать новые, поскольку она не ожидала оставаться в Лондоне так долго. По ее словам, чемоданов с собой было немало, что создавало дополнительные трудности.

В четвертый круг аргентинка вышла после побед над австралийской Оливией Гадецки, британкой Кэти Боултер и испанкой Кристиной Букшей. В матче за выход в четвертьфинал она сыграет против немки Лауры Зигемунд.

“Мне очень комфортно на траве. Я люблю большие корты и атмосферу, когда много зрителей”, – сказала Сиэрра после игры на Корте №1.



Это лишь второе выступление аргентинки на траве – в 2023 году она участвовала в квалификации Уимблдона. В этом сезоне подготовку она начала заранее, приехав в Британию за неделю до турнира.

Со следующей недели со 101-го места в мировом рейтинге, Сиэрра уже гарантировала себе прыжок в топ-70 – наивысшего личного достижения.

Проход Сиэрры в четвертый круг стал выдающимся и для аргентинского тенниса: последний раз до второй недели Уимблдона аргентинки добирались более 20 лет назад – это была Паола Суарес (1/8 финала в 2003-м, четвертьфинал в 2004-м).

Сейчас Сиэрра живет на Майорке, где с марта тренируется в Академии Рафаэля Надаля. Она отмечает, что условия и подход академии существенно повлияли на ее развитие – как в спортивном, так и в бытовом плане. С самим Надалем она встречалась лишь однажды – это было короткое приветствие.



Фото: Getty Images.

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