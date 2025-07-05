Берман потеряет 10 мест на старте

В конце субботней тренировки, когда сессия была остановлена красными флагами после аварии Бортолето, Оливер Берман разбил машину на въезде в боксы – на торможении с холодной резиной её дёрнуло в сторону и гонщик Haas F1 врезался в барьер, сломав носовой обтекатель.

Рассмотрев обстоятельства этого инцидента стюарды признали вину гонщика в несоблюдении правил красных флагов, наказав его потерей 10 мест на старте гонки и четырьмя штрафными баллами к суперлицензии. Теперь у него восемь баллов за последние 12 месяцев.

В документе стюардов говорится: «Гонка была остановлена красным флагом в 12:33:57. Машина #87 замедлилась из-за красного флага, но, приближаясь к 15-му повороту, значительно ускорилась до гоночной скорости и въехала на дорожку, ведущую в боксы, со скоростью 260 км/ч. Гонщик потерял контроль над машиной и врезался в ограждение.

Статья 37.6 (a) спортивного регламента и статья 2.5.4.1(b) приложения H международного спортивного кодекса требуют, чтобы при появлении красного флага «все гонщики немедленно снизили скорость и медленно вернулись в боксы». Пилот машины #87 не только не вернулся медленно на пит-лейн, а ускорился, проехав этот участок даже быстрее, чем на предыдущем круге, а что ещё хуже – он потерял контроль над машиной и врезался в барьер на высокой скорости.

Пилот сообщил, что он неправильно оценил тот факт, что его тормоза не были разогреты, поскольку круг был пройден медленно из-за красного флага. Хотя это могло быть фактором, повлиявшим на аварию, мы не сочли его смягчающим обстоятельством. Соответственно, мы наказали его в соответствии с правилами – потерей 10 мест на старте и 4 штрафными баллами».

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