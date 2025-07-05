Алекандр УСИК: «Дюбуа боится. Но у меня тоже есть страх»

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Украинский супертяж Александр Усик уверен, что Даниэль Дюбуа заслужил свой шанс на бой за все титулы, но считает, что британец боится выходить с ним в ринг.

«Конечно, Дюбуа изменился и вырос с момента первого нашего боя. Заслужил ли он шанс на все титулы? Да, думаю, что заслужил. Но он боится меня, у него есть страх».

«У меня он тоже есть, но у меня совсем другой характер страха», – сказал Усик.

Поединок за все титулы состоится 19 июля на лондонском стадионе Уэмбли.

Промоутер: «Дюбуа в бою с Усиком войдет в историю, сделает это первым»

sport.ua