Рикардо Патрезе сравнил Макса с Сенной и Шумахером

Неделю с небольшим назад Рикардо Патрезе на Фестивале скорости в Гудвуде вновь сел за руль исторической машины Williams FW14B, на которой выступал в 1992 году и стал вице-чемпионом мира.

Разумеется, итальянский ветеран Формулы 1, который уже разменял восьмой десяток, не только принимал участие в показательных выступлениях, но и общался с прессой, в частности, поделился своим мнением о ситуации в команде Red Bull Racing.

«Если после ухода Эдриана Ньюи из команды решит уйти и Макс Ферстаппен, то Red Bull окажется на том уровне, какой сейчас демонстрирует Юки Цунода, – считает бывший гонщик, в своё время выступавший не только за Williams, но также за Shadow, Arrows, Brabham, Alfa Romeo и Benetton. – А где сейчас Цунода? Где-то на последних строчках личного зачёта. Без Ферстаппена, которому удаётся неплохо выступать только за счёт своего таланта, Red Bull наверняка откатится назад.

И я всё-таки считаю, что если Ферстаппену представится возможность перейти в Mercedes, он это сделает. Не думаю, что при нынешнем положении вещей он будет рад остаться в Red Bull. Гонщик его уровня не может быть доволен, если шансы бороться за высокие результаты он получает лишь от случая к случаю.

В этом году ему удавалось выигрывать квалификации и гонки только за счёт собственного мастерства. Макс сейчас делает то, что в своё время, когда я выступал в Формуле 1, делали Айртон Сенна и Михаэль Шумахер».

Источник