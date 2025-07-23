Возвращение звездного форварда в Марсель задерживается

Как передаёт GFFN, "Марсель" подтвердил, что ожидаемое возвращение Пьера-Эмерика Обамеянга в клуб задерживается. Бывший нападающий "Арсенала", "Барселоны" и "Челси" отказался от выгодных предложений после расторжения контракта с "Аль-Кадисией", чтобы вернуться в Лигу 1.

По плану Обамеянг должен был приземлиться в аэропорту Марселя во вторник, после чего пройти медосмотр и подписать контракт с клубом, но пока этого не произошло. Тем не менее, прибытие габонского форварда не вызывает сомнений, и этот вопрос должен быть решен в ближайшее время. Ожидается, что он подпишет двухлетний контракт.

Добавим, что в сезоне 2023/24 Обамеянг провёл 51 матч за "Марсель" во всех турнирах, забив 30 голов и отдав 11 ассистов.

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