Пакьяо бросил вызов легенде: «Если он вернется с пенсии...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэнни Пакьяо

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо бросил вызов легендарному американскому боксеру Флойду Мейвезеру. Мэнни не готов завершать карьеру.

«Трудно говорить о бойце, который уже ушел на пенсию. Если он вернется с пенсии, то подпишем контракт и сразимся. Давайте сразимся снова, если он хочет. Я не имею ничего против, я сейчас активен и не выбираю себе соперников. Я бьюсь со всеми в своей весовой категории», – сказал Мэнни.

Боксеры уже выходили в ринг друг против друга. Первый бой между Мейвезером и Пакьяо состоялось в мае 2015 года. Флойд победил единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Пакьяо вернулся на ринг через 4 года.

sport.ua