Леннокс ЛЬЮИС: «Усик – не вечен. Его время обязательно наступит»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис поделился мыслями о дальнейшей карьере Даниэля Дюбуа.

«Есть много парней, которых он может победить – его время обязательно придет. Усик – не вечен. Дюбуа все еще учится и все еще может сделать много замечательных вещей в боксе», – сказал Леннокс Льюис.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua