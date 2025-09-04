Энтони Джошуа отложил завершение карьеры -почему?

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что британский боксер Энтони Джошуа не завершит карьеру в 2026 году, как предполагалось ранее. Теперь спортсмен планирует продолжить выступления минимум до 2027 года. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Причиной такого решения стала продолжительная пауза после поражения от Даниэля Дюбуа, которое произошло в сентябре 2024 года. С тех пор Джошуа не выходил на ринг.

«Мы всегда планировали, что он уйдет из бокса в 2026 году, но теперь это событие будет отложено до 2027-го. У Энтони была большая пауза, а следующий бой состоится в январе или феврале», – рассказал Хирн.

По словам промоутера, команда ожидает победы в ближайшем поединке, после чего Джошуа планирует провести еще один крупный бой.

