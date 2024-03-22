Промоутер Усика рассказал, когда должен состояться реванш с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Александр Красюк, промоутер чемпиона IBF, IBO, WBA, WBO в супертяжелом весе Александра Усика сообщил, когда должен состояться реванш с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

«Теоретически бой-реванш должен состояться до конца 2024 года. Однако мы все знаем, что Тайсон Фьюри не является лучшим в мире «реваншером». Когда он проиграет Александру, то его действия будет трудно предсказать. Я говорю это, но у меня нет гарантии, что и первый бой когда-нибудь состоится.

Цель Усика – получить четвертый пояс в супертяжелом весе и завершить миссию получения статуса абсолютного чемпиона. После выполнения этой миссии можно будет рассматривать другие варианты», – отметил Красюк.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua