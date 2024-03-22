В Sauber до конца не решили проблему с пит-стопами

В первых гонках сезона пилоты Sauber Гуаньюй Чжоу и Валттери Боттас теряли время на пит-стопах из-за постоянных заминок. Перед этапом в Мельбурне команда немного изменила конструкцию колёсных гаек, однако это не гарантирует полное устранение проблемы.

Гуаньюй Чжоу: «Думаю, очевидно, что нам необходимо перепроектировать всё оборудование, которое используется при проведении пит-стопов.

К сожалению, прямо сейчас мы не можем этого сделать, но команда уже внесла небольшие коррективы в конструкцию колёсных гаек и гайковёртов. Теперь необходимо проверить, решило ли это проблему. Скрестим пальцы, что у нас всё получится».

Подтверждает слова Чжоу и его напарник Валттери Боттас: «Нам не удалось на 100% решить проблему, поскольку требуется время для производства необходимых нам компонентов и материалов. Но я думаю, что в Мельбурне мы будем в лучшей форме. По крайней мере, в этот уик-энд я больше уверен в наших пит-стопах.

Скрестим пальцы, чтобы всё прошло гладко. Надеюсь, мы сможем чисто проводить гонки и бороться за очки».

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