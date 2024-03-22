Ребров – после победы над Боснией и Герцеговиной: «Спасли игру благодаря желанию игроков»

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров считает желание своих подопечных основным фактором победы над Боснией и Герцеговиной в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024.

Наставник «сине-желтых» прокомментировал успех в послематчевом включении студии MEGOGO

– За счет чего удалось спасти игру?

– За счет желания игроков. Вышедшие на замену повысили уровень, все заслуживают этой победы.

– Короткий итог по игре?

– Трудно, команда соперника перестроилась, играла в 3 защитника. Хорошо, что сломали эту оборону и хорошо, что не только забили, но и одержали победу.

– Какие эмоции внутри сейчас?

– Сейчас никаких, на скамейке для запасных они были.

– Первый гол пропустили, хотя, казалось, полностью контролировали игру. Что там произошло? Какая ошибка?

– Мне было плохо видно, надо у Андрея спросить. Был рикошет, но что было, то было. Мы проанализируем. Сейчас важно восстанавливаться и готовиться к следующей игре.

– Как вы думаете, это еще больше зарядило игроков?

– Я не знаю, я не видел, чтобы они перед игрой не были заряжены. Они понимали для кого мы играем и как. Мы на поле играем против соперника и сегодня он действительно защищался большими силами. Очень трудно было сломать оборону. Чем удивил соперник и ожидали ли такую ​​непростую игру сегодня?

– Ожидали, я понимал, что будет такая игра. Мы готовились к игре в 3 центральных защитника, понимали, что соперник может играть так, но с этим тренером так не играли. Хорошо, что хорошо закончилось.

– Почему так поздно решили произвести замену?

– Потому что так решили.

– Яремчук давно не забивал в сборной, а Довбик за клуб. Однако сегодня оба себя проявили. Удовлетворены ли вы тем, что выпустили их?

– Да, они сделали игру. Они действительно заслуживают этих голов, вся команда заслуживает. То, что Роман вышел и повысил темп игры, это все видели.

– Что нужно учесть, чтобы в игре с Исландией не повторить ошибки?

– Сейчас нужно восстанавливаться, потому что была сложная игра и поле. У Польши будет другая игра, потому что будет поддержка наших болельщиков. Ребята ждут этой игры, но нужно восстановиться, готовиться и проходить.