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Футбол

Чемпионское окно «Рейнджерс» все еще открыто. Но решить одну из ключевых проблем будет почти нереально

«Рейнджерс» проиграли «Флориде» в финале Восточной конференции

Чемпионское окно «Рейнджерс» все еще открыто. Но решить одну из ключевых проблем будет почти нереально

Мика Зибанежад и Артемий Панарин. Фото USA Today Sports Команде Панарина не хватает сильного третьего звена.

Последнее, что нужно делать болельщикам «Рейнджерс» после вылета от «Флориды», — это впадать в истерику и кричать: «Все пропало». Их команда отправилась за первым с 1994 года Кубком Стэнли в статусе победителя регулярки. Однако разве можно было назвать ньюйоркцев фаворитами финала «Востока»? Едва ли. Поэтому поражение от самой сбалансированной команды этого сезона, у которой практически не видно слабых мест, не должно восприниматься как сенсация или трагедия. Да, ожиданий от парней Питера Лавиолетта было много. Но только в случае с «Пантерз» Пола Мориса их было еще больше.

Чемпионское окно «Рейнджерс» все еще открыто. Но решить одну из ключевых проблем будет почти нереально

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Сейчас будущее бродвейцев в отличие от той же «Каролины» не выглядит таким туманным. Свой чемпионский ресурс «Рейнджерс» отнюдь не израсходовали. У них по-прежнему есть многие части кубкового пазла, чтобы претендовать на кубок в течение следующей пары-тройки лет: мощное лидерское ядро, в котором большинство его частей имеют длительные контракты; элитный и по-прежнему не упершийся в собственный потолок вратарь; приемлемое четвертое звено во главе с Барклаем Гудроу; наконец-то начавший стремительно расти и оправдывать авансы Алекси Лафреньер, а также тренер, быстро адаптировавший хоккеистов к своим требованиям и сделавший с командой два шага вперед по сравнению с прошлым сезоном.

Чемпионское окно «Рейнджерс» все еще открыто. Но решить одну из ключевых проблем будет почти нереально

Фото USA Today Sports

Глобально не хватает в данный момент Лавиолетту детали, которая есть в распоряжении того же Мориса, — это мощное третье звено, оказывающее огромную поддержку лидерам. Если Рословик в целом провел плей-офф на уровне, то вечно перспективный Каапо Какко и приехавший на дедлайне центр Алекс Веннберг в нем просто растворились. Чтобы решить эту проблему, имея всего 11 миллионов долларов под потолком и необходимость продлевать трех достаточно ценных ОСА (Линдгрен, Шнайдер, Какко), генеральному менеджеру «полицейских» Крису Друри придется проявить чудеса изворотливости.

Чемпионское окно «Рейнджерс» все еще открыто. Но решить одну из ключевых проблем будет почти нереально

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Продлить Какко будет не слишком сложно — после очередного пустого года финн находится не в том положении, чтобы выкручивать руки руководству. Глядя на скромное количество свободных денег, Друри наверняка даст вингеру еще один шанс и копеечный однолетний контракт. А вот лучшего защитника-домоседа команды Райана Линдгрена обделить нельзя — тем более в случае затыка «Рейнджерс» может прижать зарплатный арбитраж в Торонто. Кажется, в лучшем случае у босса «Рейнджерс» перед открытием рынка свободных агентов будет в лучшем случае около 5 миллионов долларов после ожидаемого повышения потолка.

Чемпионское окно «Рейнджерс» все еще открыто. Но решить одну из ключевых проблем будет почти нереально

Фото USA Today Sports

Ключевые задачи менеджмента предельно понятны. Уже в это межсезонье Друри нужно садиться за стол и обсуждать новый контракт с Шестеркиным, который следующим летом может выйти на рынок НСА. Ориентиром для обеих сторон должна стать восьмилетняя сделка Сорокина с «Айлендерс» с кэпхитом 8,25 миллиона долларов — дешевле этой цифры первый номер «синерубашечников» не подпишется. Нетрудно догадаться, что начиная с сезона-2025/26 его зарплата будет достаточно прилично влиять на платежку ньюйоркцев, которым к тому времени нужно будет тратиться на продление еще двух важных ОСА.

Чемпионское окно «Рейнджерс» все еще открыто. Но решить одну из ключевых проблем будет почти нереально

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С одним из них начинать переговоры нужно уже сейчас. Речь про Алекси Лафреньера, наконец-то начавшего показывать в этом плей-офф, почему он стал первым пиком в 2020-м. Через год 22-летний нападающий получит право на арбитраж, до которого дело лучше не доводить. Как утверждают североамериканские инсайдеры, при обсуждении зарплаты он со своим агентом Оливье Фортье будет использовать в качестве аргумента контракт своего одноклассника по драфту Тима Штюцле, не ставшего брать «мостик» и сразу заключившего восьмилетнее соглашение с кэпхитом 8,35 миллиона долларов. И прогрессирующему канадцу, играющему рядом с Панариным, точно по силам подкрепить свои требования улучшенной статистикой в следующей регулярке.

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