Марк Хьюз о том, почему Хэмилтон уступает Расселлу

На восьми уже состоявшихся этапах сезона Джордж Расселл семь раз опережал Льюиса Хэмилтона в квалификациях, а семикратный чемпион мира был быстрее только в Японии. Британский журналист Марк Хьюз на страницах издания The Race попытался разобраться, почему…

Такая статистика порождает различные предположения, в немалой степени и потому, что, по словам самого Хэмилтона, он не ожидает, что в этом году сможет опережать напарника в квалификациях.

Но что происходит на самом деле?

Прежде чем попытаться разобраться в причинах падения квалификационной формы Льюиса в его последнем сезоне в составе Mercedes, надо посмотреть на величину его отставания. В том числе надо отметить, что по этому показателю гонщики Mercedes очень близки – они на второй строчке и уступают только дуэту McLaren.

Ландо Норриса и Оскара Пиастри в среднем разделяет 0,042 секунды. В случае с Mercedes Расселл опережает Хэмилтона лишь на 0,062 секунды. Соответственно, несмотря на счёт 7:1 в пользу Джорджа не стоит преувеличивать его значение.

Но он всё-таки что-то значит. Какой бы маленькой ни была эта разница в результатах, Расселл намного чаще опережал напарника, чем в предыдущие годы.

Скорость напарника

Джордж был впереди и в прошлом сезоне – 12:9, и усреднённая разница тогда составляла 0,017 секунды. Хэмилтон чаще напарника показывал более высокие результаты в квалификациях только в 2022 году.

В общем, во все годы совместных выступлений за Mercedes их результаты отличались на считаные сотые доли секунды. При этом надо отметить, что Расселл остаётся одним из лучших гонщиков чемпионата, очень быстрым и способным бороться за чемпионский титул, если получит в своё распоряжение достаточно конкурентоспособную машину.

Но особенности восприятия в Формуле 1 таковы, что впечатления часто отстают от реальной картины. Например, талант Ландо Норриса все оценили только сейчас, когда машина McLaren стала по-настоящему быстрой.

Расселл находится в сравнимой ситуации. Стоит напомнить, что 2021 году он показал 2-е время в дождевой квалификации в Спа, причём за рулём Williams – такое под силу только исключительным гонщикам. Джордж – профессионал мирового уровня, и это надо понимать, проводя сравнение между ним и Хэмилтоном.

Особенности машины

Мастерство Льюиса на протяжении всей его долгой карьеры в том числе связывали с умением очень поздно тормозить, но при этом он всё равно успевает изменить направление движения машины и войти в поворот. Он великолепно чувствует, как надо тормозить, каков уровень сцепления шин с покрытием трассы, поэтому ему удаётся проходить повороты без блокировки колёс, сохраняя достаточно высокую скорость и удерживая машину на правильной траектории.

Но в Монако он сказал буквально следующее: «Машина неохотно входит в повороты. Чем медленнее поворот, тем хуже она в него входит».

Конечно, с этой проблемой столкнулись оба гонщика Mercedes, но получается, что из-за определённых особенностей поведения W15 одно из ключевых преимуществ Хэмилтона было нейтрализовано.

Фактор возраста

Кто-то может задаться и вполне очевидным вопросом: может быть, такой счёт квалификационных дуэлей говорит о том, что Льюис теряет скорость, поскольку его возраст приближается к 40 годам.

Фактор возраста по-разному влияет на разных гонщиков, но некий порог может наступить всё-таки не в 40 лет, а только лет через пять-семь. Уже давно установлено, что скорость реакции не так уж сильно влияет на способность человека быстро ездить на гоночной машине. Дело не в реакциях, а в ощущениях.

Более существенным является вопрос желания и мотивации. Нельзя недооценивать значение того, что произошло в Абу-Даби в 2021 году – для Хэмилтона это стало сильнейшим ударом, тем более его последствия наложились на падение конкурентоспособности команды Mercedes.

Ричард Петти, легендарный гонщик NASCAR, который был намного старше, чем Хэмилтон, однажды так описал свои ощущение в последние годы карьеры: «Внутри пузыря, в котором я находился, ощущения оставались точно такими же, как всегда, вот только казалось, что движение этого пузыря как-то замедлилось».

Может быть, нечто подобное происходит и с Хэмилтоном? Вероятно, всё-таки нет, но кто знает? Ведь Льюис готов признать, что в минуты сомнений и сам задаётся таким вопросом. Но уже в следующее мгновенье в нём вскипает спортивная злость, и он вновь жаждет отыграться. В общем, не стоит его списывать со счетов.

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