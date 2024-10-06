Мик Шумахер: Цель остаётся прежней

Мик Шумахер с 2022 года не выходит на старт в Формуле 1, довольствуясь ролью резервного пилота Mercedes и выступая в серии WEC за Alpine, но по поводу следующего сезона определённости нет.

Speedweek пишет, что на картинговом мероприятии в Керпене Мик избегал отвечать на вопросы, а когда его спросили про следующий сезон, пояснил: «Ответа пока нет».

Мик Шумахер: «Конечно, цель остаётся прежней, но есть фактор времени. В Формуле 1 важно оказаться в нужном месте в нужное время, и сейчас я стремлюсь к этому.

Когда я выступал в Формуле 1, всё пошло не так, как надо. Именно поэтому я предпочитаю смотреть не в прошлое, а в будущее, чувствуя уверенность в том, что у меня верный настрой, что я нахожусь в правильном положении.

Я разберусь с «планом В», когда придет время, и если «план А» не сработает. Как я уже сказал, мы полны решимости заставить «план А» работать и сделаем всё, чтобы это произошло».

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