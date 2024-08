Робин Райкконен лидирует в серии Rotax Max Schweiz

by

Сегодня Робин Райкконен, сын чемпиона мира Кими Райкконена, одержал очередную победу в швейцарской картинговой серии Rotax Max и за один этап до финала лидирует в ней с весьма заметным отрывом.

Её пятый этап проходил в этот уик-энд на французском картодроме L’Enclos, расположенном недалеко от границы со Швейцарией. Судя по короткому видео, которым поделилась мама юного гонщика, он выиграл с более чем заметным отрывом от всех соперников. Запечатлев сына на подиуме, Минтту Райкконен добавила: «Горжусь тобой, Робин!»

А на странице Кими этот же ролик, где мы видим, как его 9-летний сын в гордом одиночестве пересекает линию финиша и поднимает вверх руку, празднуя победу, сопровождается песней Queen – знаменитым хитом 1989 года I Want it All, в рефрене которого звучит фраза «Я хочу всё и сразу!»

Каждый этап юниорской серии Rotax Max состоит из трёх гонок, поэтому вполне вероятно, что в этот уик-энд Райкконен-младший не ограничится одной победой.

