Андрей СРЮБКО: «Цели в еврокубке? Для меня не существует задач-минимум»

Андрей Срюбко

В новом сезоне чемпион Украины «Кременчуг» будет выступать на два фронта: защищать титул в национальном первенстве и представлять страну на международной арене – в еврокубках. Сегодня кременчужане узнали своих соперников в первом раунде Континентального кубка, после чего главный тренер команды Андрей Срюбко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал результаты жеребьевки.

– Андрей Васильевич, что знаете о соперниках по группе? Уже наводили справки?

– Естественно, мы ознакомились с информацией о командах, но сейчас слишком рано что-то говорить о будущих матчах, ведь в межсезонье, как правило, все клубы корректируют составы и задачи на сезон. В курсе, что все соперники – чемпионы своих стран: Румынии, Венгрии и Сербии. Знаем, что румынский клуб «Георгени» выиграл не только национальный чемпионат, но и международную румыно-венгерскую Erste-лигу. Команда уже сохранила на следующий сезон группу легионеров, включая канадца с венгерским паспортом Кристофера Бодо, набравшего 78 очков в Erste-лиге. А это очень хорошие цифры, так как Erste-лиге – сильный чемпионат. Но это все в прошлом. Будет новый сезон, обязательно всех просмотрим, разберем и подготовимся. Игры Континентального кубка у нас в октябре.

– Чего хотите добиться в еврокубке?

– У меня нет задач-минимум, а есть только максимальные цели. Выкладываемся полностью, боремся за результат в каждой игре, а там как Бог даст. Точно скажу, что отступать от своего стиля «Кременчуг» не собирается: будем играть в контактный, плотный хоккей.

– Уже думали над тем, как усилить состав перед еврокубком?

– У меня был разговор с представителями клубов украинской лиги и я получил предварительное согласие на точечное усиление из других команд.

– В связи с участием команды в Континентальном кубке бюджет «Кременчуга» изменится в сравнении с прошлым сезоном?

– Не могу ответить. Закрытая информация (улыбается).

– Когда «Кременчуг» выходит из отпуска и начинается подготовка к новому сезону?

– Основной сбор запланирован на начало августа. Но при этом, после окончания сезона, хоккеисты регулярно собираются вместе и тренируются по одной неделе каждый месяц, так как в нашем клубе есть прекрасная возможность 24/7 заниматься на льду и в зале в любую пору года.

Напомним, что в прошлом сезоне главный тренер молодежной сборной Украины (U-20) Андрей Срюбко выиграл малые золотые медали на МЧМ-2025 в дивизионе 1B и привел «Кременчуг» к чемпионству в драматичном финале плей-офф.

sport.ua