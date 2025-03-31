Чехия. Дукла Иллариона Куприянова сенсационно пробилась в финал

Илларион Куприянов (в центре) после выхода в финал

Шестая сеяная команда второго по рейтингу дивизиона Чехии «Дукла» из Йиглавы сенсационно выбила в 1/2 финала плей-офф «Всетин» и продолжит борьбу за титул.

В игре №7 «Дукла» в составе с 19-летним украинцем Илларионом Куприяновым в гостях взяла верх над победителем регулярки (3:1) и закрыла серию: 4–2. Наш легионер в решающем полуфинале провел на льду 13 минут 11 секунд и закончил поединок с показателем плюс/минус – «+1». Всего в плей-офф на счету Куприянова – 4 ассистентских балла в десяти матчах.

В финале Maxa liga «Дукла» сыграет против «Берани Злин», за который выступает другой кандидат в сборную Украины – Станислав Садовиков.

sport.ua