Как «Лион» избежал вылета из Лиги 1 в 2025 году

В начале лета 2025 года в футбольном мире появилась сенсационная новость: один из грандов французского футбола — «Олимпик Лион» — был административно отправлен в Лигу 2. Причиной стало финансовое нарушение, выявленное Дирекцией национального контроля клубов (DNCG). Решение вызвало бурю обсуждений — как в СМИ, так и среди болельщиков. Но уже спустя несколько недель ситуация кардинально изменилась: «Лиону» удалось отменить вылет и остаться в элите. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Причины первоначальной дисквалификации

24 июня DNCG приняла решение об административном понижении «Лиона», сославшись на большую финансовую задолженность клуба — порядка €175–540 млн, в том числе дефицит бюджета и превышение зарплатного фонда. Эксплуатация таких финансовых показателей противоречит правилам финансового fair‑play, установленным французской федерацией. В результате «Лион» рисковал не только утратой места в Лиге 1, но и попаданием под трансферный запрет — это означало серьёзные ограничениях в летней кампании.

Апелляция и смена руководства клуба

После вынесения решения клуб подал апелляцию в DNCG, подтвердив новый финансовый план и представив доказательства поддержки инвесторов . Ключевым стало назначение Мишель Канг на должность президента 30 июня 2025 года, что продемонстрировало европейскому регулятору смену руководства и готовность к прозрачному управлению. Уже 9 июля апелляционный комитет DNCG отменил выезд «Лиона» во вторую лигу, оставляя его в элите при условии строгого финансового контроля.

Условия оставления в элите

Клубу разрешили остаться, но с рядом условий: ограничение расходов на зарплату и трансферы, мониторинг со стороны DNCG и отчетность по финансовым операциям. Эти меры призваны предотвратить повторение проблем и обеспечить возможность «Лиону» действовать в рамках честного финансового управления. В случае несоблюдения условий клуб может вновь столкнуться с санкциями.

Последствия для «Кристал Пэлас» и еврокубков

Вмешательство DNCG и последовавшая отмена вылета «Лиона» повлияли также на европейскую квалификацию. «Лион» закончил сезон на шестом месте и сохранил право на участие в Лиге Европы. Это значит, что «Кристал Пэлас», также контролируемый Джоном Текстором, теперь лишается места в Лиге Европы и отправляется в Конференцию Лигу . Это связано с правилами УЕФА о запрете одновременного участия клубов с общей собственностью в одном турнире.

Что поменялось в клубе после решения

Решение DNCG и смена руководства означают первые серьёзные шаги по финансовой стабилизации клуба. Мишель Канг предложила жесткий финансовый план, который убедил контрольные органы в готовности клуба действовать ответственно. Теперь «Лион» готовится к сезону-2025/26 под контролем DNCG и планирует усиление состава в рамках жёсткого бюджета. Успешная апелляция стала сигналом другим клубам о важности устойчивого финансового управления.

Поддержка – не на последнем месте

История с вылетом «Лиона» из Лиги 1 завершилась успехом для клуба: после строгой проверки и смены руководства он остался в элите и сохранит место в Лиге Европы. Поддержка болельщиков и новые финансовые гарантии стали ключевыми факторами. Эта история показывает, насколько важна прозрачная финансовая политика в современном футболе и как налог и контроль влияют на судьбу даже сильнейших клубов.

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