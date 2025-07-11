Уимблдон. Алькарас в четырех сетах победил Фритца и третий год подряд сыграет в финале

На турнире в Великобритании состоялся первый полуфинальный матч



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Тэйлор Фритц (США, 5) 6:4, 5:7, 6:3, 7:6(6)

Испанский теннисист выиграл третий из трех сыгранных матчей против Фритца, отыграв в четвертом сете два сетбола соперника на тай-брейке. Алькарас одержал 20-ю победу подряд на Уимблдоне и 24-ю подряд в этом сезоне.

Карлос проведет шестой решающий матч на турнирах Grand Slam и будет бороться за шестой чемпионский трофей. 22-летний испанец стал третьим самым юным игроком после Бьорна Борга и Рафаэля Надаля, который дважды подряд дошел до финала на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

Также Алькарас – самый юный теннисист с момента основания рейтинга в 1973 году, которому удалось одержать десять побед над игроками из топ-5 на турнирах Grand Slam.

Во втором полуфинале Уимблдона сегодня сыграют Янник Синнер (Италия, 1) и Новак Джокович (Сербия, 6).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua