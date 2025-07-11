Себастьен Буэми сравнил Мекиса и Хорнера

Лоран Мекис неожиданно заменил Кристиана Хорнера на посту руководителя Red Bull Racing. Чемпион Формулы Е и бывший гонщик молодёжной программы Red Bull Себастьен Буэми хорошо знает их обоих, и свежем комментарии сравнил Мекиса и Хорнера.

Себастьен Буэми: «Лоран был главным гоночным инженером в Toro Rosso, когда я выступал за команду, так что я достаточно хорошо его знаю. Он хороший парень и уже довольно давно в семье Red Bull.

Он успел поработать в FIA и Ferrari, а затем вернулся в команду, став руководителем Racing Bulls. Так что он прекрасно знает, как всё устроено внутри Red Bull.

Мекис – инженер, который очень хорошо разбирается в технических вопросах. Кристиан очень силён своим политическим влиянием, которое использовал для развития команды.

Я не знаю, сколько людей сейчас работает в Red Bull, но думаю, что около полутора тысяч. Лоран знает, как управлять таким коллективом, поскольку у него есть опыт работы в другой крупной команде – в Ferrari».

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