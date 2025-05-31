Фернандо Алонсо: Для нас пятница получилась обычной

Гонщики Aston Martin вполне довольны итогами пятничных тренировок Гран При Испании. Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл не отметили каких-либо серьёзных проблем с машиной.

Фернандо Алонсо (7-й): «Машина ощущается так же, как и на последних этапах, поэтому я не думаю, что что-то изменилось после введения в силу новой директивы по передним антикрыльям.

Сегодня мы корректировали настройки машины, и нам приходилось иметь дело с жаркой погодой. Для нас пятница получилась обычной, и было приятно увидеть всех болельщиков на трассе».

Лэнс Стролл (16-й): «Сегодняшние тренировки прошли позитивно. Мы проехали много кругов и кое в чём разобрались. Вечером предстоит изучить данные и понять, за счёт чего можно ещё прибавить. Темп выглядит нормальным, но остаётся много областей, которым нужно уделить время».

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