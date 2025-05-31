Жасмин Паолини – о предстоящем поединке против Элины Свитолиной на РГ: “Это будет точно тяжёлый матч – она сейчас показывает очень сильный теннис”

Четвертая ракетка мира Жасмин Паолини прокомментировала свою победу в матче третьего круга Ролан Гаррос против Юлии Стародубцевой и поделилась ожиданиями от предстоящего матча против Элины Свитолиной



О матче против Юлии Стародубцевой

“В начале матча чувствовала себя не очень комфортно, хотя хорошо размялась утром. Тем не менее, на корте сразу было тяжеловато. Был ветер, и мяч вёл себя совсем иначе. В прошлый раз я играла под крышей, было очень влажно, мячи быстро становились тяжёлыми, отскакивали низко, и их было проще контролировать. Сегодня всё было иначе. Но если мне удаётся почувствовать ритм, правильно вращать мяч и играть агрессивно, то такие условия тоже мне подходят”.

О сравнении своего состояния в Париже в прошлом году, когда дошла до финала и сейчас

“Конечно, сейчас всё немного иначе. Есть небольшое напряжение, без него никак, но я его воспринимаю уже по-другому. Первый круг, как и в прошлом году, был непростым – я не показывала лучшую игру, но потом от матча к матчу чувствовала себя всё лучше. В прошлом году я приехала в Париж, имея за плечами только одну вторую неделю на “мэйджоре” – в Австралии. Тогда мне хотелось это повторить. Но тогда у меня не было той стабильности, которая есть сейчас. Так что, да, это и есть главное отличие.

Также, думаю теперь моя уверенность оказывает влияние на соперниц. Я это знаю по себе – когда ты играешь против топовых игроков, хочется показать свой максимум. Иногда даже спешишь, хочешь сыграть что-то невероятное. Так что я надеюсь, что мои соперницы тоже это чувствуют, как чувствовала раньше я. Что тут сказать – это часть игры”.

О предстоящем поединке против Элины Свитолиной

“Мы с Элиной вместе не раз тренировались. Она сейчас показывает очень сильный теннис, выиграла много матчей на грунте, хорошо выступила в Руане, в Мадриде. Она очень непростая соперница.

В Австралии, в этом году, я выиграла у неё первый сет, а потом просто перестала успевать за ее мячом, с середины второго сета у меня не получалось вообще ничего. Это будет точно тяжёлый матч, мне придётся показывать свой лучший теннис”.



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