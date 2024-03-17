Шарм-эль-Шейх (М15). Урсу победил второго сеяного в финале и завоевал свой пятый одиночный титул ITF

Украинский теннисист Вадим Урсу стал чемпионом турнира ITF M15 в Египте

В финальном поединке Вадим Урсу (№431 АТР), посеянный под третьим номером, нанес поражение второй ракетке турнира Крису ван Вику (№415 АТР) из ЮАР — 7:5, 6:3. Украинец один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок, проиграл один гейм на своей подаче и сделал четыре брейка. Поединок продолжался чуть менее двух часов.

Путь к титулу:

R1: Алессандро Коччиоли (Италия) 6:3, 6:2

R2: Седрик Станке (Германия, Q) 6:1, 6:1

QF: Джошуа Шихи (США, 8) 4:6, 6:1, 6:2

SF: Амр Эльсайед (Египет) 6:7(8), 6:2, 3:0 отказ

FR: Крис ван Вик (ЮАР, 2) 7:5, 6:3

27-летний Вадим Урсу девятый раз сыграл в финале турнира ITF в одиночном разряде (первый в этом сезоне) и завоевал свой пятый титул. Начиная с октября прошлого года украинец шестой раз дошел до финала на турнирах ITF и завоевал четвертый титул (все в Шарм-эль-Шейхе).

За свое выступление на этой неделе Вадим Урсу заработал $2,160 призовых и 15 рейтинговых очков.

btu.org.ua