Рим. Паолини оформила чемпионский дубль, выиграв вместе с Эррани парный титул

На турнире WTA 1000 в Риме завершился финальный поединок в женском парном разряде



Рим, Италия • 6-18 мая • грунт • $6,911,032

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Жасмин Паолини и Сара Эррани одержали победу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Риме, завоевав титул Internazionali BNL d’Italia. В финальном матче итальянская пара, посеянная под третьим номером, обыграла Веронику Кудерметову (-) и Элизе Мертенс (Бельгия) со счётом 6:4, 7:5, защитив свой прошлогодний титул.

В первом сете Паолини и Эррани уступали 0:4, проиграв две подачи подряд, однако сумели переломить ход встречи, выиграв шесть геймов подряд. Во второй партии итальянки вновь оказались в роли догоняющих (0:4), но сравняли счёт и, несмотря на очередную потерю подачи, завершили матч победной серией из трёх геймов.

Путь к титулу:

R1: Цзян Синьюй/У Фансянь (Китай/Китайский Тайбэй) 6:3, 6:4

R2: Лейла Фернандес/Юлия Путинцева (Канада/Казахстан) 6:4, 4:6, 10-7

QF: Александра Эала/Коко Гауфф (Филиппины/США, WC) 7:5, 3:6, 10-7

SF: Мирра Андреева/Диана Шнайдер (-, 6) 6:4, 6:4

FR: Вероника Кудерметова/Элизе Мертенс (-/Бельгия) 6:4, 7:5

Для Паолини и Эррани это второй совместный титул в сезоне – ранее они выиграли турнир WTA 1000 в Дохе. На счету 38-летней Сары Эррани теперь 33 парных титула (семь из них вместе с Паолини), 29-летняя Жасмин Паолини выиграла свой восьмой парный титул.

Напомним, что вчера Жасмин Паолини стала победительницей соревнований в Риме в одиночном разряде. Она шестая теннисистка в истории, кому удалось сделать чемпионский дубль в Риме и первой с 1990 года после Моники Селеш.

btu.org.ua