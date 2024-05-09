Украинцы на турнирах ITF 9 мая (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
($60,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
15:30 Катарина Завацкая (Украина) — Эльза Жакмо (Франция, 4/WC)
($60,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
13:00 | Катерина Байндл (Украина, 5) — Андреа Миту (Румыния)
($60,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
14:30 | Анастасия Соболева (Украина) — Тена Лукаш (Хорватия)
($25,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
13:00 | Дарья Есипчук (Украина, Q) — Мэдисон Сиг (США, 6)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
14:30 | Владлена Бокова/Ива Маринкович (Украина/Швеция) — Майлен Нууди/Сандра Самир (Эстония/Египет, 4)
($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
11:30 | Юрий Джавакян (Украина, 4) — Нильс Вискер (Нидерланды)
($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
14:30 | Вероника Подрез (Украина, 2) — ?
Пары. Основная сетка. 1 круг
16:00 | Анастасия Фирман/Николь Гадье (Украина/Швейцария) — Мелания Делаи/Виттория Модести (Италия)
19:00 | Вероника Подрез/Энола Кьеза (Украина/Италия) — Маргарита Игнатьева/Каролина Влчкова (Латвия/Чехия, 1)
($15,000; Hard — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
13:00 | Владислав Орлов (Украина, 3) — Александр Орлов (-)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
16:30 | Владислав Орлов/Макс Вискандт (Украина/Германия, 3) — Закари Фукс/Уолли Тэйн (США, WC)
($15,000; Clay — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
11:30 | Владимир Ужиловский/Ман Хо Яп (Украина/Гонконг, WC) — Звонимир Бабич/Финн Рейнольдс (Хорватия/Австралия, 1)