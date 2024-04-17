Штутгарт. Киченок и Аояма не смогли выиграть в стартовом матче

Украинско-японская пара завершила выступление на турнире WTA 500 в Германии

Штутгарт, Германия • 15-21 апреля • грунт (зал) • $922,573

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Сюко Аояма (Украина/Япония, 3) — Паула Бадоса/Онс Жабер (Испания/Тунис) 6:4, 5:7, 5-10

Киченок и Аояма провели первый совместный матч. Напомним, что на прошлой неделе обе теннисистки принимали участие в противостояниях Кубка Билли Джин Кинг: Надежда вместе со своей сестрой Людмилой уступила в решающей парной встрече против Румынии, а японка в дуэте с Эной Сибахарой проиграла в матче с Казахстаном.

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