ЛЧ. Боруссия Д – Атлетико 4:2. Дортмунд в полуфинале благодаря характеру

«Шмели» оформили камбек и прошли в четверку сильнейших

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Лига чемпионов, 1/4 финала

Ответный матч (результат первого поединка 1:2)

"Вестфаленштадион" (Дортмунд)

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Главный тренер "Боруссии" Эдин Терзич много ловил на себя хейта. В прошлом сезоне его команда буквально сама себе проиграла чемпионство, в этом розыгрыше Бундеслиги она идет на пятом месте. Однако хорватский наставник все равно стал первым тренером после эры Клоппа, который смог довести "шмелей" к полуфиналу Лиги чемпионов.

"Атлетико" подошел к этому матчу пусть с преимуществом, однако минимальным – всего в один гол. Уже на третьей минуте гости могли потерять его. Очень классную комбинацию разыграли Брандт, Адейеми и Забитцер. Последний бил из пределов вратарской – Аспиликуэта парировал в подкате. "Матрасники" сразу и ответили. Морату вывели практически один на один с голкипером, но в борьбе с оппонентом он и Кобеля перекинул, и в ворота не попал.

После этого хозяева почти выключили из игры мадридцев. Подопечные Симеоне гораздо меньше держали мяч за соперника и практически не атаковали. В общей сложности до перерыва пробили они лишь еще один раз.

"Шмели" давили. Поначалу Облак спокойно сыграл в двух моментах на 16-й и 18-й минуте. А потом и он уже не помог. Хуммельс красивой передачей нашел налево Брандта, который вошел на ударную позицию и попал мимо голкипера. Практически сразу же голом отличился Маатсен. На этот раз изысканный ассист вышел от Забитцера. Австриец отдал пяткой, после чего Иан протянул еще мяч и попал в нижний угол. Теперь уже "Боруссия" была впереди по сумме двух матчей.

В перерыве Симеоне произвел сразу же три замены. Интересно, что на 49 минуте "матрасники" забили. Точнее, это был автогол. После навеса с углового Эрмосо протолкнул дальше, а Хуммельс неудачно подставил ногу. Сегодня Матс – самый результативный защитник.

Корреа на 57-й минуте мог сравнивать, но просто не попал в ворота с хорошей точки. Впоследствии он все-таки забил. И то, аргентинец мог снова промахнуться с убийственной точки. Анхель был первым на добивании после сейва Кобеля, но Хуммельс парировал удар. Правда, Корреа все же добил под перекладину.

И снова "Боруссия" с интервалом нескольких минут в середине тайма забила дважды. Фуллькруг сыграл, как нужно нападающему – замкнул прострел Забитцера с фланга. А потом и сам Марсель оформил гол. У австрийца сегодня 1+2. Это половина его результативных действий во всем розыгрыше текущей ЛЧ.

Был ли шанс в "Атлетико" отыграться? Нет. Мог ли пропустить еще? Да. Облак еще дважды спас гостей. Особенно красивым получился сейв после удара Забитцера в девятку на 87-й минуте.

В полуфинале "Боруссия" встретится со своими уже хорошими знакомыми. На групповом этапе дортмундцы уже играли с ПСЖ. Тогда парижане победили дома 2:0, а на "Вестфаленштадионе" команды сыграли вничью 1:1. Время команде Терзича возвращать должок. Амбиции в рамках ЛЧ эта "Боруссия" точно имеет.

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) — "Атлетико" (Мадрид, Испания) 4:2

Голы: Брандт 34, Матсен 39, Фуллькруг 71, Забитцер 74 – Хуммельс 49 (авт.)

Боруссия Д: Кобель – Риерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен – Забитцер, Джан – Адееми (Байно-Гиттенс 66), Брандт (Ройс 90), Санчо (Озкан 86) – Фуллькруг

Атлетико: Облак – Молина (Барриос 46), Витсель, Хименес, Эрмосо, Аспиликуэта (Рикельме 46) – Льоренте, Коке, де Пауль (Ньигэс 84) – Мората (Корреа 46), Гризманн

Предупреждение: Риерсон 43 – Аспиликуэта 30, Эрмосо 45+1

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