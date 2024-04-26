В УАФ начали официальную проверку возможного договорного матча в Первой лиге

В Украинской ассоциации футбола приступили к официальной проверке матча 6 тура Первой лиги между харьковским Металлистом и кременчугским Кременем (1:1).

Прессслужба УАФ сообщает, что поединок, вполне возможно, был договорен.

«Председателем Комитета по этике и честной игре УАФ Андреем Давиденко начата проверка по факту возможного влияния (манипулирования) на результат официального спортивного соревнования. Речь идет о матче 6 тура Первой лиги ПФЛ сезона-2023/2024 (группа выбывания) между командами ФК «Металлист» и ФК «Кремень», который начался 26 апреля в 12:30 на стадионе «Авангард» в г. Ужгород. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу команды «Металлист». Пока происходит сбор необходимых данных, результаты проверки будут сообщены после ее окончания», — говорится в заявлении УАФ.

Стоит добавить, что Давыденко был назначен на должность руководителя комитета УАФ по этике и честной игре только сегодня, 26 апреля. Ранее этот пост занимал Франческо Баранко.

Напомним, Минай завершил расследование по скандалу вокруг игры УПЛ против Динамо. Ранее появлялась информация, что футболистам ужгородского клуба предлагали деньги за «сдачу игры» киевлянам. По версии журналиста Игоря Бурбаса, предложение Евгению Скиби и Дмитрию Немчанинову сделал знакомый Артема Милевского.

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