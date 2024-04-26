Лео Турини о новой цветовой гамме Ferrari

Лео Турини, ветеран итальянской гоночной журналистики, тревожится, что традиции Ferrari могут быть нарушены, но старается гнать от себя эти мысли…

Если в Ferrari сменят раскраску машин в дни гоночного уик-энда в Майами, это меня не шокирует. Таково современное понимание красоты, но в том числе это отсылка к 50-летию чемпионского титула Джона Сёртиза.

Однако если подобные подходы войдут в привычку, моё отношение (и уровень неприятия) к ним изменится. Это вечная тема: всегда крайне важно найти правильный баланс между бизнесом и традициями.

Кстати, напомню моим ностальгирующим друзьям, что первым, кто во главу угла в Формуле 1 поставил бизнес, был Берни Экклстоун. Причём это произошло задолго до того, как то же самое началоcь в футболе. Может, кто-то уже подзабыл. А также напомню, что Энцо Феррари с его провидческим даром, никогда не ссорился с Берни. Хотя бывало, что спорил, чтобы выторговать для своей команды более выгодные экономические условия.

В общем, всё когда-то происходит в первый раз, и сожаления якобы по чему-то утраченному излишни. Что, только я один помню, что до 1976 года регулярных телетрансляций гонок не было вообще, а до гонки в Лас-Вегасе в 1982-м никто не проводил Гран При на территории парковки?

В наши дни маркетинговые успехи Ferrari вполне очевидны: многолетний контракт с HP, приглашение Льюиса Хэмилтона, новая раскраска и т.д. Вот только успехов на трассе меньше, чем хотелось бы, хотя именно это нас, в том числе меня, интересует больше всего.

Переключаемся на другую тему: поговорим об Андреа Кими Антонелли. До меня доходят слухи, что он уже одной ногой в Формуле 1, более того, его дебют может состояться уже в Имоле. Но как бы тут не произошло «эффекта бумеранга».

Конечно, я всей душой готов поддержать соотечественника, о котором на протяжении нескольких лет из разных надёжных источников слышал только самые восторженные отзывы. Надеюсь, придёт время, и он станет наследником славы Альберто Аскари, последнего итальянского чемпиона мира.

Вот только меня тревожит юный возраст Кими, и надо ли его сразу сажать за руль Williams, далеко не самой лучшей машины? Нет ли риска, что парень может разочароваться? Надеюсь, Тото Вольфф знает, что делает.

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