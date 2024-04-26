«Вашингтон» и «Рейнджерс» сыграют в матче плей-офф НХЛ 27 апреля

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports

В ночь с 26 на 27 апреля «Вашингтон» на своем льду примет «Рейнджерс» в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли-2024. Игра на территории спортивного комплекса «Кэпитал Уан-арена» начнется в 02.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча плей-офф НХЛ между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Представляем несколько вариантов для просмотра — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

В матч-центре «СЭ» можно следить за ключевыми событиями третьего поединка первого раунда плей-офф НХЛ.

Счет в серии: 2-0 в пользу клуба из Нью-Йорка. 24 апреля «Вашингтон» в гостях потерпел поражение от «Рейнджерс» со счетом 3:4.

В текущем плей-офф НХЛ российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забил один гол в двух встречах при показателе полезности «+1».

Кубок Стэнли: как смотреть трансляции матчей плей-офф НХЛ в России

Источник