«Будет эпатажно». Беринчик пообещал ярко выйти на свой бой с Наваррете

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

Украинский боксер Денис Беринчик (18–0, 9 КО) пообещал, что на бой за вакантный титул WBO против Эммануэля Наваррете (38-1-1, 31 КО) ярко выйдет на ринг.

«Будет эпатажный выход в украинском стиле. Обычный Денис Беринчик. Такой же эпатажный, как и всегда. Перебарщивать мы не планируем. Это ведь наш выход, а не его. Да и не стоит забывать о том, что мы, скорее всего, первыми выйдем на ринг. А он, как домашний боксер, выйдет за нами. То есть, он этого даже не увидит.

Как пройдет пресс-конференция? Вот там уже увидим Дениса Беринчика. Тогда и начнется моя игра. Вы увидите все. Есть уже все. Все готово», – сказал Денис.

Беринчик каждый раз старается делать шоу при выходе на ринг. Боксер появлялся в образе Халка, гладиатора, заключенного и прочих.

sport.ua