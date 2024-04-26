Защитник Фулхэма отказался продлевать контракт с клубом — Инсайдер

Футболист покинет команду как свободный агент

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Защитник "Фулхэма" Тосин Адарабиойо не хочет продолжать сотрудничество со своим клубом.

По информации Фабрицио Романо, игрок покинет команду в конце этого сезона как свободный агент. Футболист уже сообщил о своем решении руководству, несмотря на предложения по новому контракту.

Адарабиойо присоединился к Фулхэму из "Манчестер Сити" в 2020 году. Защитник в нынешнем сезоне Премьер-лиги забил 2 гола в 20 матчах.

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