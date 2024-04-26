Байнум — лучший скорер Суперлиги FAVBET-2023/24

Форвард Киев-Баскета набрал 610 очков за 30 матчей в сезоне

Форвард Киев-Баскета Брентли Байнум стал лучшим скорером Суперлиги FAVBET-2023/24.

Американец по итогам сезона набрал 610 очков. В среднем в 30-ти матчах Брентли набирал 21,3 очка за игру.

В активе Байнума также второй лучший индивидуальный показатель результативности, который он установил в матче против Черкасских Мавп, набрав 40 очков. В семи матчах плей-офф американец в среднем набирал 27,7 очка, 6,1 подбора и 2,6 передачи.

Лучшие скореры Суперлиги-2023/24

Брентли Байнум (Киев-Баскет, 30 матчей) — 610 очков (21,3 очка за игру) Станислав Тимофеенко (Днепр, 36 матчей) — 515 очков (14,3 очка за игру) Сергей Старцев (Прикарпатье-Говерла, 31 матч) — 506 очков (16,3 очка за игру) Элайджа Джойнер (Ровно, 33 матча) — 503 очка (15,2 очка за игру) Андрей Агафонов (Черкасские Мавпы, 29 матчей) — 487 очков (16,8 очка за игру) Алексей Соловьев (Ровно, 34 матча) — 482 очка (14,2 очка за игру) Максим Закурдаев (Днепр, 36 матчей) — 462 очка (12,8 очка за игру) Владимир Конев (Днепр, Будивельник, 32 матча) — 444 очка (14,0 очка за игру) Максим Никитин (Запорожье, Будивельник, 29 матчей) — 442 очка (15,2 очка за игру) Павел Буренко (Киев-Баскет, Будивельник, 27 матчей) — 431 очка (16,0 очка)

Напомним, MVP сезона в Суперлиге стал форвард Днепра Станислав Тимофеенко. Лучшим легионером признали защитника БК Ровно Элайджу Джойнера. Наставник днепрян Владимир Коваль признан лучшим тренером.

Днепр обыграл Ровно (71:50) во втором матче финальной серии Суперлиги, и стал чемпионом Украины. Днепряне завоевали свой второй чемпионский титул.

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