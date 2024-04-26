Перші 50 цьогорічного плей-оф! Чинний MVP провів фантастичну третю зустріч серії з «Нью-Йорком»

26 квітня «Філадельфія» (сьомий посів) виграла першу гру серії плей-оф НБА у «Нью-Йорка» (другий посів). На домашньому майданчику «Сіксерс» святкували перемогу з рахунком 125:114. До цього моменту вони програли дві дебютні зустрічі: «-3» та «-7».

Головним героєм протистояння безапеляційно став чинний MVP Джоел Ембіід, який записав на свій рахунок перші 50 очок цьогорічного плей-оф.

Зібрали головні факти про божевільне досягнення бігмена «Філи»:

🔹 Джоел набрав 50, реалізувавши 13/19 з гри та 5/7 дальніх кидків – і це з урахуванням того, що по кар’єрі у постсезоні він виконує в середньому 3,7 триочкові спроби з 27,6% реалізації.

🔹 Цієї ночі був його найкращий снайперський виступ в постсезоні – він ніколи не влучав більше трьох дальніх кидків.

🔹 До свого скорерського доробку центровий збірної США додав ще вісім підбирань та чотири передачі.

🔹 У третій грі з «Нью-Йорком» Джоел встановив свій новий кар’єрний рекорд результативності у матчах плей-оф. Його попередній найкращий матч міг похизуватися 40 очками «Атланти» у 2021-му.

🔹 Лише у третій чверті він відзначився 18 очками (7/8 з гри та 4/4 «трійки»).

🔹 Ембіід – друга людина в історії плей-оф НБА, якій вдалося набрати 50 очок з менше ніж 20 кидками з гри. Влучніше за нього був лише Едріан Дентлі, який набирав 50 з 17 кидків у 1980-му.

🔹 Як уже згадувалося, Ембіід – перший гравець в цьогорічному плей-оф НБА, який набрав 50 очок. Востаннє такий доробок у плей-оф мав Джейсон Тейтум у серії другого раунду-2023 проти цієї ж «Філадельфії» – 51+13+5, 14 травня.

🔹 25 квітня 2023-го Джиммі Батлер провів свою легендарну 56-очкову гру з «Мілвокі» у першому раунді. Ембіід порадував нас схожим досягненням рівно за один і рік та один день після Джиммі.

🔹 Джоел – перший гравець «Філадельфії» з 2003-го, який набрав 50+ очок в плей-оф. Загалом він третій представник «Сіксерс», який демонстрував подібні перформанси в постсезоні. На рахунку Аллена Айверсона три подібні гри, одна у Біллі Каннінгема.

🔹 Це була дев’ята 50-очкова гра в кар’єрі чинного MVP. Друга цьогоріч: на початку року він набирав 70 проти «Сан-Антоніо» Віктора Вембаньями.

🔹 У поточному сезоні Джоел пропустив два місяці через пошкодження коліна, отримане ще в лютому. До того ж він має хворобу, що змушує його обличчя кривитися проти його волі.

Відео перформансу:

Наступна гра серії «Нью-Йорка» та «Філадельфії» відбудеться в ніч з 28 на 29 квітня.

Фото: Philadelphia 76ers

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