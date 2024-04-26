В Red Bull опровергают предположения о скором уходе Ньюи

Эдриан Ньюи – один из тех героев паддока, о которых говорят постоянно, и поводы для разного рода слухов появляются часто, хотя далеко не всегда они имеют под собой серьёзные основания.

С одной стороны, нет причин сомневаться с достоверности сообщений о его возможном уходе из Red Bull Racing, тем более что информация об этом появилась в весьма авторитетных источниках. С другой, также известно, что в прошлом году Ньюи продлил контракт с командой из Милтон-Кинса и его обязательства перед ней истекают только в конце 2025-го. По оценкам экспертов, его гонорары составляют порядка $10 млн. в год.

Если подтвердится, что самый успешный в истории Формулы 1 конструктор гоночных машин действительно ведёт переговоры с Ferrari, то в Маранелло ему могут платить в разы больше. Однако пока в Red Bull Racing поспешили отреагировать на слухи о скором расставании с Ньюи, распространив предельно краткий комментарий.

«Контракт Эдриана рассчитан как минимум до конца 2025 года. Мы не в курсе, что он переходит в какую-либо другую команду», – подтвердил официальный представитель Red Bull.

Однако при такой формулировке, например, нельзя исключать, что Ньюи может отойти от дел, связанных с Формулой 1, или, например, по той или иной причине выйдет в «академический отпуск», за которым последует и отставка.

Но судя по всему, в ближайшее время он останется на посту главы технического департамента Red Bull Racing, в том числе известно, что вместе с командой он будет работать на Гран При Майами.

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