Барселона намерена продать де Йонга летом

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Фото: Getty Images

Полузащитник Барселоны Фрэнки де Йонг может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает AS.

Руководство каталонцев намерено продать 26 -летнего нидерландца, отказавшегося покидать «блаугранас» летом 2022 года.

Де Йонг рассматривается как кандидат номер один на продажу. Кроме высокой зарплаты Фрэнки, в Барселоне недовольны его выступлениями.

Нидерландский футболист присоединился к каталонцам летом 2019 года из Аякса за 86 млн евро. В нынешнем сезоне де Йонг забил 2 гола в 30 матчах.

Накануне Фрэнки выбыл до конца сезона из-за травмы, которую игрок получил в недавнем матче с Реалом. Ожидается, что нидерландец восстановится до старта Евро-2024.

Раньше мы сообщали об интересе Баварии к де Йонгу.

champion.com.ua