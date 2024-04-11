Сайнс, Джокович и Синнер встретились в Монако

Карлос Сайнс встретился с лучшими теннисистами на турнире ATP Masters 1000 – в рамках рекламной компании Rolex.

На корте Ренье III были замечены Джордж Расселл из Mercedes и Ландо Норрис из McLaren, которые за кулисами тоже активно общались с теннисистами, но у Сайнса было преимущество общего спонсора. На общение с Новаком ему выделили 10 минут, и столько же на общение с Янником – поклонником Ferrari и послом Скудерии.

Янник Синнер: «Безусловно, очень приятно встречать таких людей. Я фанат Формулы 1 и ещё больше фанат Ferrari, мне очень приятно, что он здесь. Я бы и сам с удовольствием сходил на пару гонок, но у нас очень длинный график, выбраться на гонки очень сложно.

Я очень рад за Карлоса, он проводит потрясающий сезон. Он выиграл одну гонку и является одним из самых стабильных гонщиков в Формуле 1. Это здорово!»

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