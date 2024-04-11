Юношеские сборные Украины и Кипра проведут второй спарринг за три дня

Сборная Украины U-17 проведет товарищеский матч против сверстников из Кипра.
Поединок состоится сегодня, 11 апреля, в Ларнаке. Начало — в 16:30 по киевскому времени.
Отметим, что 9 апреля команды провели первый спарринг, в котором украинцы уверенно победили со счетом 2:0 благодаря голам Никиты Шелекеты и Ивана Денисова.
< Кроме того, в следующем месяце команды встретятся в рамках группового этапа чемпионата Европы U-17, который пройдет с 20 мая по 5 июня на Кипре. В группу с украинцами и киприотами также попали Чехия и Сербия.